Acesso às vias da Octogonal e do Sudoeste serão interditadas a partir deste sábado

Obras na Epig é para construção de corredor BRT (Tony Oliveira / Agência Brasília -)

A partir deste sábado (15) algumas vias que dão acesso à Octogonal e ao Sudoeste, no Distrito Federal, serão interditadas para o início da segunda etapa das obras na Epig (Estrada Parque Indústrias Gráficas). Os serviços serão executados entre os viadutos do Setor Policial Militar e Engenheiro Luiz Carlos Botelho Ferreira, para a construção de um corredor exclusivo a ônibus e de dois viadutos, além de rotatória, passarela subterrânea de pedestres, ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.

Nessa etapa das obras, que deve durar quatro meses, será feita uma rotatória em frente à Quadra 306 do Sudoeste, e o trânsito nos dois sentidos da Epig será desviado. Na sequência, serão construídos dois novos viadutos em trincheira que vão dar acesso direto da Octogonal para a Epig e vice-versa, sem a necessidade de semáforos. Ao todo, serão cinco pontos de interdição.

Interdição começa neste sábado (Agência Brasília/reprodução - arquivo)

O secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, pediu desculpas à população pelos transtornos. “Optamos por interditar o acesso a essas vias para que os serviços possam avançar mais rapidamente”.

Rotas alternativas

Os motoristas que estão na Epig e desejam acessar a Octogonal devem seguir pela via e utilizar a alça que dá acesso à Epia (Estrada Parque Indústria e Abastecimento) e, na sequência, acessar a alça de acesso na altura da Octogonal 8. Outra opção é seguir pela Avenida das Jaqueiras e acessar a via que passa por trás do Hospital das Forças Armadas.

Motoristas devem acessar Sudoeste e Octogonal por rotas alternativas (Agência Brasília/reprodução - arquivo)

Para quem está na Epig e deseja acessar as quadras 305 e 306 do Sudoeste, a alternativa é utilizar a alça que dá acesso ao estacionamento do supermercado BigBox. Já quem está saindo da região da Octogonal e do Sudoeste com destino ao Eixo Monumental e ao Plano Piloto pode se deslocar pela Epia ou, ainda, pela Avenida das Jaqueiras, sentido Parque da Cidade.

Obra também prevê novos viadutos na região (Agência Brasília/reprodução - arquivo)