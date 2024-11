Adolescente leva choque elétrico em Centro Olímpico no DF e é internado em estado grave Jovem de 15 anos levou choque na noite de domingo, enquanto jogava futebol com outros adolescentes Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 11/11/2024 - 09h55 (Atualizado em 11/11/2024 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adolescente sofreu choque no Centro Olímpico Arquivo cedido ao R7/dov

Um adolescente de 15 anos levou um choque elétrico no Centro Olímpico de Santa Maria, no Distrito Federal, por volta das 19h30 de domingo (10). O jovem precisou ser socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

O jovem foi levado ao Hospital de Santa Maria e depois transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital particular de Taguatinga. Segundo a mãe do rapaz, ele segue em observação.

Os familiares do jovem registraram boletim de ocorrência na manhã desta segunda-feira (11) na 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria). Segundo o depoimento, outros jovens já teriam sofrido descargas elétricas devido às irregularidades no Centro Olímpico.

Questionada sobre o tema, a Secretaria de Esporte e Lazer, responsável pelo local, disse que “não houve indícios ou episódios de descargas elétricas no poste em questão” e que “a manutenção na rede é realizada de forma periódica em todos os Centros Olímpicos”. “O local está isolado para a averiguação dos fatos”, diz a nota.