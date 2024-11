Aeroporto de Congonhas vai receber R$ 2 bilhões da empresa administradora, anuncia ministro Costa Filho e Renan Filho estão na Europa para apresentar carteira de investimentos; assinatura da ordem de serviço será em dezembro Brasília|Do R7, em Brasília 23/10/2024 - 17h33 (Atualizado em 23/10/2024 - 18h24 ) twitter

Ministros estão na Europa para apresentar carteira de investimentos Márcio Ferreira/Divulgação - 23.10.2024

O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP), vai receber R$ 2 bilhões da Aena Brasil, empresa que administra o local desde outubro do ano passado. A informação foi dada nesta quarta-feira (23) pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, após reunião com representantes da concessionária. Ele e o ministro dos Transportes, Renan Filho, estão na Europa para apresentar a carteira de investimentos brasileira nas áreas portuária, aeroportuária e de infraestrutura a investidores do continente.

Congonhas é o segundo maior aeroporto do Brasil. Segundo Costa Filho, a assinatura da ordem de serviço do investimento será em dezembro. O ministro destacou a atratividade do setor no país, representado pelo interesse de empresas internacionais. “Atualmente, o mundo tem quase US$ 3 trilhões à procura de investimentos em projetos de infraestrutura e demais empreendimentos logísticos. Nós estamos preparados para receber todo esse aporte para fazer o país crescer, e é por isso que a gente tem trabalhado muito”, afirmou.

Para o ministro, o valor que será aplicado no Aeroporto de Congonhas vai beneficiar não só o estado paulista, mas também os passageiros. “Esses investimentos serão fundamentais para melhorar a infraestrutura do aeroporto, levando mais conforto e bem-estar aos passageiros que utilizam o aeroporto de Congonhas. A aplicação de recurso privado contribuirá para o fortalecimento da aviação civil brasileira, em especial para o estado de São Paulo, por onde passam quase 80 milhões de viajantes por ano, o que corresponde a 70% do fluxo de pessoas”, acrescentou.

Investimentos em Congonhas

O plano de investimentos da concessionária no aeroporto inclui obras para comportar o aumento de turistas projetado. A expectativa é que, nos próximos anos, o terminal receba um terço a mais de viajantes do que tem recebido hoje, passando de 22 milhões, segundo números da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) no ano passado, para 29,5 milhões.

As reformas devem ser concluídas em 2028. A área de embarque e desembarque será ampliada para 105 mil m² e vai receber um novo salão de check-in, com 72 posições amplas e acessíveis, que podem chegar a 108. O local também terá um novo píer, com 36 metros de largura e 330 metros de comprimento. As pontes de embarques também serão ampliadas, indo de 12 para 19, o que vai garantir que, ao menos, 70% das operações de embarque sejam realizadas diretamente até as aeronaves. Além disso, haverá 10 portões de embarque remoto e 13 leitores automáticos de cartão de embarque.

Concessionária

A Aena está no Brasil desde 2020, onde administra 17 aeroportos. É responsável também pela gestão de 46 aeroportos e dois heliportos na Espanha e administra o aeroporto de Londres-Luton, na Inglaterra. A concessionária atua, ainda, em 12 terminais no México e em dois na Jamaica.