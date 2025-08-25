Temporada de morangos movimenta Lago Oeste (DF) com colheita direta do pé

A temporada de colheita de morangos transforma o Lago Oeste (DF) em um destino turístico atraente. Propriedades locais abrem suas portas para que famílias colham e degustem morangos orgânicos, promovendo educação e lazer. O Distrito Federal conta com mais de 500 produtores, responsáveis por mais de 6.500 toneladas da fruta em 2023.



Os visitantes podem colher morangos e levar para casa por R$ 45 o quilo. Gislaine Souza, bióloga e guia de turismo, destaca a importância de reconectar as pessoas com a terra, oferecendo uma experiência única e educativa para crianças que descobrem o prazer de colher e consumir o que plantam.



