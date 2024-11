Veja a íntegra do Agro Record DF de domingo (20)

Nesta edição do Agro Record DF, veja que as exportações de café bateram recorde no mês de setembro em quantidade e em receita. Foram quase 4 milhões e meio de sacas de 60 quilos de café embarcados para fora do país. Produtores rurais do DF e Entorno têm utilizado fertilizante orgânico, produto retirado do lodo de esgoto. Foi lançada uma linha de crédito para estimular a agricultura familiar nas regiões Centro-Oeste e Norte do país. E ainda: na receita da semana, aprenda a fazer carne-de-sol com feijão de corda.

Crédito de trilha usada no vídeo do quadro de receita: Baião (Luiz Gonzaga-Humberto Teixeira)