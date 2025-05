Chef Alexandre Aroucha ensina receitas práticas de angu e risoto para fazer em casa

O chef Alexandre Aroucha, com mais de 20 anos de experiência, ensina como preparar duas receitas em casa. A entrada é um angu, que é uma polenta frita com galeto desfiado e um creme de pequi. Já o prato principal é um risoto de cupim. O preparo inicia com o refogado de cebola e alho, acrescentando gradualmente arroz arbóreo e caldo de legumes até atingir a cremosidade ideal.



