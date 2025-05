GDF implementa novas regras para transporte gratuito de insumos agropecuários no DF

O governo do Distrito Federal implementou novas regras para oferecer transporte gratuito de insumos agropecuários, beneficiando especialmente produtores assentados da reforma agrária e agricultores que participam de compras públicas.



A iniciativa inclui a distribuição de adubo orgânico, resultante de uma parceria com Neonergia e Novacap, além de sementes, mudas e corretivos para solo. O secretário de Agricultura, Rafael Bueno, destacou que a medida visa estimular a produção e aumentar a renda familiar. "Os produtores podem se inscrever através dos editais nos sites da Secretaria de Agricultura ou Emater para acessar esses benefícios", explicou Bueno.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!