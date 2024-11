‘Fruto de boas políticas públicas’, diz Alckmin sobre menor desemprego em 13 anos Taxa recuou e chegou a 6,2% no trimestre encerrado em outubro, o menor patamar da série histórica Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 29/11/2024 - 11h45 (Atualizado em 29/11/2024 - 12h01 ) twitter

Alckmin celebra resultado do menor desemprego da história Cadu Gomes/VPR - 29.11.2024

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, celebrou o menor desemprego da série histórica, divulgado nesta sexta-feira (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). De acordo com o instituto, a taxa de desocupação recuou e chegou a 6,2% no trimestre encerrado em outubro, o menor patamar dos últimos 13 anos.

A pesquisa mostra que 6,8 milhões de brasileiros estão desempregados e, portanto, fora do mercado de trabalho.

“O menor desemprego da série histórica. Essas coisas não acontecem por acaso. É fruto de trabalho de boas políticas públicas e é resultado de todo esse trabalho”, disse. “E tem tudo a ver com o evento de hoje [de infraestrutura e mobilidade]. Como é bonita a democracia. Passadas as eleições, os entes federados trabalhando juntos para alcançar o bem comum”, acrescentou.

Segundo o estudo, a população sem ocupação recuou nas duas comparações: -8% (menos 591 mil pessoas) no trimestre e -17,2% (menos 1,4 milhão de pessoas) no acumulado do ano. A população ocupada chegou a 103,6 milhões, novo recorde da série histórica, crescendo em ambas as comparações: 1,5% (mais 1,6 milhão de pessoas) no trimestre e 3,4% (mais 3,4 milhões de pessoas) no ano.

O nível da ocupação (percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar) subiu para 58,7%, recorde da série histórica, crescendo nas duas comparações: 0,8 ponto percentual no trimestre (57,9%) e 1,5 ponto percentual (57,2%) no ano. O número de empregados no setor privado (53,4 milhões) foi recorde, com altas de 1,9% (mais 995 mil pessoas) no trimestre e de 5% (mais 2,5 milhões de pessoas) no ano.

A massa de empregados com carteira assinada no setor privado também foi recorde: 39 milhões. Houve alta de 1,2% (mais 479 mil pessoas) no trimestre e de 3,7% (mais 1,4 milhão de pessoas) no ano. O volume de empregados sem carteira no setor privado (14,4 milhões) também foi recorde, com altas de 3,7% (mais 517 mil pessoas) no trimestre e de 8,4% (mais 1,1 milhão de pessoas) no ano.

Agenda com São Paulo

A declaração foi dada por Alckmin em agenda, realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. Na ocasião, foram assinados os contratos de financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para infraestrutura e mobilidade urbana de São Paulo.

As obras — Rodoanel, linha verde do metrô e trem intercidades — estão incluídas no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e os investimentos somam R$ 10,65 bilhões.

Participaram da agenda os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Jader Filho (Cidades), além do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), e do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.