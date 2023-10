Alckmin fica na Presidência um em cada cinco dias de governo, em média Levantamento do R7 mostra que o presidente passou 55 dias fora do Brasil; vice não assume após cirurgia de Lula no quadril direito Alckmin fica na Presidência um em cada cinco dias de governo, em média

A- A+

Lula vai despachar no Alvorada após cirurgia Ricardo Stuckert/Presidência da República - 15.9.2023

As viagens internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levaram o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), a assumir o posto, em média, um em cada cinco dias do governo. Desde 1º de janeiro de 2023, Lula passou 55 dias fora do Brasil. O levantamento foi feito pelo R7 com base nas informações do portal do governo federal.

No total, o presidente esteve em 17 países. O único local que Lula visitou mais de uma vez foi os Estados Unidos, para onde viajou em fevereiro e em setembro. A pesquisa do R7 considerou apenas compromissos listados como oficiais. Locais por onde o presidente apenas passou durante as viagens, como para fazer escalas, não foram levados em conta.

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

Lula operou o quadril direito na última sexta-feira (29) pela manhã para tratamento de artrose. Segundo o Palácio do Planalto, ele foi submetido a uma anestesia geral durante a operação. O tempo de recuperação é de, no mínimo, três semanas, período em que o presidente deve despachar no Palácio da Alvorada.

Durante esse tempo, Alckmin não deve assumir a Presidência da República, segundo fontes no Palácio do Planalto.

























Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7 Publicidade

Alckmin e a equipe do governo descartaram a medida. "Não há necessidade de o presidente se afastar do cargo, porque vai ser um período curto, praticamente um fim de semana, e depois ele despacha do Palácio da Alvorada. Os deslocamentos, eventos que tem fora do Brasil, nós poderemos representá-lo, mas, na minha opinião, deve continuar. Não há necessidade de nenhum afastamento", declarou.

Visita a 17 países

A primeira viagem internacional do presidente aconteceu entre 22 e 25 de janeiro, quando Lula foi à Argentina e ao Uruguai. Dias depois, em 9 de fevereiro, o petista esteve nos Estados Unidos, onde se reuniu com o presidente Joe Biden. Ele ficou três dias no país.

Em abril, o presidente viajou para Emirados Árabes Unidos, China, Espanha e Portugal, tendo se ausentado por 12 dias. No início de maio, Lula foi à coroação do rei britânico Charles 3°, no Reino Unido. Em seguida, o presidente passou sete dias no Japão.

O petista ficou cinco dias em solo europeu em junho, na Itália e na França. Em julho, foi a vez de Bélgica e Cabo Verde. O continente africano foi novamente contemplado por Lula em agosto, quando ele passou sete dias na África do Sul e em Angola.

Em setembro, o presidente do Brasil visitou Índia, Cuba e Estados Unidos novamente, onde participou da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York.