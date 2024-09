Anatel pagará até R$ 7 mil para desenvolvedores de soluções que bloqueiem TV Boxes irregulares Programadores deverão desenvolver abordagem capaz de interromper troca de dados entre os dispositivos e os usuários Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 11/09/2024 - 18h12 (Atualizado em 11/09/2024 - 18h15 ) ‌



Inscrições devem ser feitas até o dia 20 de setembro Valter Campanato/ Agência Brasil

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) pagará até R$ 7 mil para desenvolvedores de soluções inovadoras para o bloqueio de TV Boxes irregulares no país. A agência, em parceria com a Comunidade Hackathon Brasil, vai realizar o primeiro Hackathon TV Box (maratona de programação) nos dias 28 e 29 de setembro. Os três primeiros colocados vão receber prêmios de R$ 7.000,00 (1º), R$ 3.000,00 (2º) e R$ 2.000,00 (3º).

As TV Boxes são dispositivos IP que utilizam protocolo de internet e possuem um sistema operacional que permite o acesso a aplicativos de streaming. O conteúdo, fornecidos por geradoras de conteúdo, possibilita a conexão de programações pagas e gratuitas, além de permitir o acesso a navegadores e redes sociais.

Os interessados devem se inscrever no site do concurso até o dia 20 de setembro. Segundo a Hackathon Brasil, o participante deverá desenvolver uma abordagem capaz de interromper a troca de dados que ocorre entre os dispositivos e os usuários do aparelho.

Em 2023, a Anatel derrubou 3,9 mil servidores de TV boxes ilegais. O objetivo do concurso é “proteger consumidores e a infraestrutura de telecomunicações do Brasil”, informou a Hackathon Brasil.

A agência ressaltou, ainda, a importância do consumidor verificar se o equipamento possui a marca da Anatel e o número do Certificado de Homologação correspondente ao modelo do produto. Outra maneira de identificar se um TV box é irregular, é verificar se ele permite acesso livre e irrestrito a uma grande quantidade de canais, jogos ao vivo e outros programas.