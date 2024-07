Ao vivo: Governo apresenta novo cronograma do ‘Enem dos Concursos’ Inicialmente, as provas seriam aplicadas em 5 de maio, mas foram adiadas para 18 de agosto por conta das chuvas no RS

O ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos apresenta, nesta quinta-feira (4), o cronograma completo do CNU (Concurso Nacional Unificado), conhecido como Enem dos Concursos. A coletiva de imprensa está marcada para a partir das 10h, quando a ministra Esther Dweck deve apresentar mais detalhes sobre o certame, como as condições de aplicação das provas e as datas da divulgação dos resultados. Inicialmente, as provas seriam aplicadas no dia 5 de maio, mas foram adiadas para 18 de agosto por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.