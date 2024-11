Após ações da Argentina, secretário-geral da ONU pede consenso e bom senso País de Javier Milei retirou equipe da agenda sobre mudanças climáticas e votou contra proposta dos direitos das mulheres Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 17/11/2024 - 17h07 (Atualizado em 17/11/2024 - 17h43 ) twitter

Guterres alfineta Argentina e pede bom-senso de países Wilson Dias/Agência Brasil - Arquivo

O secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, criticou a Argentina e pediu aos países-membros do G20 que tenham espírito de consenso e exibam bom senso. A declaração foi dada pelo português durante coletiva de imprensa, neste domingo (17), no Rio de Janeiro.

“A agenda 2030 é um instrumento que recebeu o consenso de todos os países do mundo e é o caminho para enfrentar as tremendas desigualdades e injustiças que existem no mundo. Por isso, eu faço apelo a todos os países para que tenham espírito de consenso e que exibam bom senso e para que encontrem as possibilidades de transformar essa reunião do G20 em êxito com decisões relevantes para a ordem internacional”, afirmou Guterres.

O secretário-geral da ONU foi questionado sobre a posição da Argentina frente à Agenda 2030. Recentemente, o país de Milei se retirou das sessões da Conferência sobre Mudança Climática, em Baku, no Azerbaijão. O ato foi visto como um reflexo da posição do líder argentino, que é contrário às medidas de combate à crise climática.

Depois, nesta semana, a Argentina foi o único país a votar contra uma resolução que pedia o fim da violência contra mulheres. O documento havia sido aprovado por ampla maioria e com voto do Brasil. “Se o G20 se subdivide, o G20 perde a relevância em nível global. E isso é altamente indesejável em um mundo que já tem tantas divisões geopolíticas”, destacou o secretário da ONU.