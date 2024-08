Atletas olímpicos brasilienses recebem homenagem na Câmara Legislativa do DF Caio Bonfim, da marcha atlética, e Ketleyn Quadros, do judô, foram parabenizados em sessão solene Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 27/08/2024 - 11h36 (Atualizado em 27/08/2024 - 11h40 ) ‌



Os atletas olímpicos brasilienses foram homenageados na manhã desta terça-feira (27) na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A iniciativa veio de proposta dos deputados distritais Martins Machado (Republicanos) e Doutora Jane (Agir) e entregou cerca de 100 moções de louvores a diversos atletas.

A sessão solene contou com a presença do Caio Bonfim, ganhador da medalha de prata na Marcha Atlética 20km, e de Ketelyn Quadros, ganhadora de bronze por equipes mistas de judô, na Olimpíada de Paris 2024.

Os dois são naturais do Distrito Federal e iniciaram a vida esportiva em suas próprias regiões administrativas. Caio Bonfim treina, por exemplo, no estádio Augustinho Lima de Sobradinho, enquanto Ketelyn iniciou sua jornada em um programa educativo no contraturno das aulas em Ceilândia.

Para a judoca, a homenagem reconhece o esforço de uma vida decidida ao esporte. “Espero também ser uma inspiração. Sei que muitos estão dando passos dentro da modalidade. Nosso quadradinho é um celeiro de técnicos e atletas profissionais, e as ações como a Bolsa Atleta nos permite sonhar e viver o sonho de atleta”, disse.

‌



Ketelyn contou que começou a jornada no espore pela natação e conheceu o judô no Sesi da Ceilândia. “Eu sempre fiz parte dos projetos que a gente tinha na Ceilândia. Antigamente tínhamos iniciativas que sempre davam oportunidade de no contraturno do colégio vivenciar alguma modalidade. Então sou muito grata de onde eu vim, em especial do apoio incondicional da minha mãe, que sempre acreditou no meu potencial, mesmo sem um mínimo de estrutura”, destacou.

A atleta reforçou que Ceilândia é um celeiro de excelentes atletas e técnicos. “Eu fico feliz por cada vez estar melhorando. Em Paris, a gente foi juntando toda a nossa vontade, colocando o coração na ponta dos dedos ali no tatame”, disse.

‌



Sem conseguir comparecer à cerimônia, a jogadora de futebol Gabi Portilho, que levou a medalha de prata com a seleção feminina de futebol, gravou um vídeo para a sessão. “É muito importante esse reconhecimento para os atletas olímpicos e atletas em formação. Incentivar o esporte é fundamental porque ele salva vidas”, disse.

Importância do esporte

A vice-governadora do DF, Celina Leão, afirmou que o governo tem investido cada vez mais no esporte na capital do país. “A gente tem muito orgulho hoje de ter atletas do Distrito Federal que foram para as Olimpíadas e honraram não só o DF, mas o Brasil. E você percebe a empolgação das crianças de verem e de seguirem os bons exemplos, o modelo do esporte. A gente sabe que o esporte salva a vida, salva as pessoas. Então, a Câmara Legislativa cumpre um papel importante de prestar essa homenagem”, disse.

‌



A deputada Doutora Jane, uma das autoras do pedido de homenagem, destacou que a moção de louvor é um reconhecimento da importância do esporte. “Isso cria oportunidades para os jovens. Nós sabemos que o esporte do DF, o esporte do Brasil, sempre carece de muitas oportunidades, de muito incentivo e apoio. Nesse momento que eles [atletas] vêm vitoriosos, é importante darmos essa visibilidade”, disse.

O deputado Martins Machado destacou o tempo de preparação para os atletas saírem ganhadores. “Estava conversando com a Ketelyn, que treina desde os oito anos. Ou seja, quantos anos ela vem se preparando para chegar onde ela chegou? Por isso, precisamos construir novos talentos, outros atletas para darem continuidade ao seu legado”, disse.

Já o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, afirmou que o DF fez um marco nessa Olimpíada. “Aqui no Distrito Federal nós tivemos quatro medalhistas, um marco para a história da capital. Então, quero parabenizar o deputado distrital Martins Machado e a deputada [doutora] Jane, por promover aqui essa honraria. E eu tenho certeza que isso nos traz uma reflexão, uma motivação, mas, ao mesmo tempo, autocrítica sempre, para que a gente possa melhorar os nossos equipamentos esportivos para que eles sejam celeiros de grandes atletas”, finalizou.