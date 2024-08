Polícia Militar do Distrito Federal terá atendimento em libras com leitura de QR Code em viaturas Projeto DF Libras será lançado nesta terça no Gama, durante atendimento da Carreta da Inclusão no Estádio Bezerrão Brasília|Do R7, em Brasília 27/08/2024 - 08h43 (Atualizado em 27/08/2024 - 08h50 ) ‌



Carreta da Inclusão chega ao Gama nesta terça Paulo H. Carvalho/Agência Brasília -

As viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal terão adesivos com QR Code para atendimento em Libras das pessoas surdas. Cerca de mil viaturas receberão o adesivo nesta terça-feira (27). A iniciativa dá acesso a uma central de interpretação em Libras que permite a comunicação entre surdos, servidores públicos e intérpretes. O lançamento do projeto será feito durante atendimento da Carreta da Inclusão no Estádio Bezerrão do Gama.

Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Leonardo Reisman defende que é “fundamental que a tecnologia atue como vetor de inclusão”. “Existem iniciativas específicas para isso, como as tecnologias assistivas. A tecnologia está presente em nosso cotidiano, desde a mobilidade, alimentação e entretenimento até a acessibilidade. O programa visa proporcionar independência e emancipação aos seus usuários”, disse.

Além do lançamento do projeto, a população poderá ter acesso à Carreta da Inclusão, que permanece no local até quinta-feira (29) com atendimentos diários das 10h às 17h. A ação itinerante já passou pelo Guará, Riacho Fundo e Recanto das Emas e já beneficiou cinco mil pessoas. A expectativa é que a unidade ainda visite as regiões administrativas de Santa Maria e Planaltina nos próximos dias.

A Carreta da Inclusão oferece retirada de carteirinha para as pessoas com deficiência, vagas de emprego e orientação para aposentadoria especial e acesso a vagas prioritárias. O atendimento busca agilizar a emissão de documentos fundamentais para que cidadãos com deficiência possam exercer seus direitos de forma plena.

Para o secretário da Pessoa com Deficiência, Flávio Santos, é “importante levar os benefícios para pessoas com deficiência e atendê-las onde elas estão, nas regiões administrativas em que moram, levando mais inclusão e cidadania para todos”.

Arena gamer

O projeto também leva a arena gamer inclusiva, um espaço inovador que permite às pessoas com deficiência jogar videogames de maneira acessível e interativa. Com tecnologia assistiva e opções de “free play”, a arena oferece uma experiência divertida e adaptada, de lazer e entretenimento para o público.