Auditores-fiscais param dois dias por semana em novembro para pressionar governo federal

Categoria pede reajuste salarial Sindifisco/Divulgação -

Os auditores-fiscais da Receita Federal retomam nesta terça-feira (5) paralisação de 48 horas para cobrar do governo a instalação de uma mesa específica da categoria e a negociação do reajuste do vencimento básico.

As paralisações foram aprovadas em assembleia no dia 30 de outubro e devem ocorrer durante o mês de novembro, sempre às terças e quartas-feiras até que o pleito seja atendido.

Segundo informações do Sindifisco (Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil) a mobilização começou em julho com a realização de operação-padrão na Aduana, apagões nos sistemas informatizados da Receita Federal e atos públicos. No mês passado, o movimento escalou para paralisações de 24 e 48 horas, respeitando, contudo, a continuidade dos serviços essenciais com 30% do quantitativo de auditores-fiscais.

O sindicato explica que também estão suspensos os julgamentos administrativos, a participação em projetos da Receita Federal, reuniões e treinamentos, bem como a ocupação de cargos em comissão que tenham ficado vagos em decorrência da mobilização.

A assembleia aprovou ainda o ressarcimento, por até seis meses, do valor equivalente ao cargo de comissão para aqueles que forem exonerados em razão da mobilização da categoria.

O Sindifisco acrescenta que acordo firmado com o Ministério da Gestão e da Inovação previa a instalação da mesa específica de auditores e o início das negociações para reajuste do vencimento básico da categoria.