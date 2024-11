Aulão gratuito neste fim de semana em Planaltina e no Gama prepara para o Enem 2024 Aulas são presenciais e de forma simultânea, com revisões das disciplinas principais; prova vai ser aplicada em 3 e 10 de novembro Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 25/10/2024 - 19h16 (Atualizado em 25/10/2024 - 19h33 ) twitter

Aulas acontecem de manhã e de tarde Rovena Rosa/Agência Brasil - Arquivo

A Sejus (Secretaria de Justiça), em parceria com o Instituto Evolui, oferece um aulão preparatório gratuito para o Enem 2024 — marcado para 3 e 10 de novembro — em Planaltina e no Gama, no Distrito Federal , neste sábado (26) e domingo (27). As aulas serão presenciais e vão acontecer de forma simultânea nas duas regiões administrativas, com revisões das principais disciplinas e dicas para a prova.

As aulas de sábado serão de português, biologia e redação pela manhã, de 8h às 11h, seguidas por um simulado de 40 questões que vai durar uma hora (até 12h). Durante a tarde, as aulas voltam às 14h com matemática, química e física até 17h, seguidas por outro simulado até 18h.

Já no domingo, a parte da manhã vai ser com aulas de história, geografia e filosofia, seguidas de tecnologia da informação, sociologia e atualidades no período da tarde. Os simulados também vão ser aplicados nos mesmos horários do dia anterior.

Em Planaltina, o aulão ocorre na Avenida Uberdan Cardoso, no setor administrativo, ao lado da administração regional. Já no Gama, o endereço é Área Especial S/Nº, setor central, ao lado da administração regional. As inscrições podem ser feitas através deste link .

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, afirma que implementar políticas públicas focadas em jovens, principalmente que ofereçam suporte educacional, é “essencial para criar um futuro promissor”. “A educação transforma vidas e esse é o nosso intuito ao preparar estes estudantes em situação de vulnerabilidade para o Enem”, pontua. A iniciativa teve investimento de R$ 1 milhão da pasta.