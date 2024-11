DF terá vias interditadas neste fim de semana para show do Bruno Mars Bloqueios afetam diversos pontos do Eixo Monumental para facilitar chegada e dispersão dos fãs Brasília|Do R7 25/10/2024 - 13h51 (Atualizado em 25/10/2024 - 13h51 ) twitter

Show será feito neste sábado e domingo no DF Reprodução/Redes Sociais @brunomars - 16.

O trânsito neste fim de semana no Distrito Federal passará por modificações em diversos trechos. As mudanças serão feitas devido aos eventos culturais previstos, como o show do Bruno Mars neste sábado e domingo (26 e 27). As equipes do Detran vão atuar com fiscalização em diversos pontos no Eixo Monumental, Gama, Guará, Parque da Cidade e Planaltina.

Devido ao show do Bruno Mars, por exemplo, que será realizado no sábado e no domingo, na Arena BRB Mané Garrincha, as equipes de fiscalização vão sinalizar as vias para facilitar a chegada dos pedestres e a dispersão dos fãs após o show.

Algumas vias estarão bloqueadas Detran/Divulgação -

Os agentes de trânsito começam as mudanças nesta sexta-feira (25) a partir das 23h59. No sábado e no domingo, a partir das 16h, equipe farão o controle de tráfego em pontos fixos, com patrulhamento na região para garantir a segurança e coibir infrações.

No horário de saída do show, a partir das 22h45, na altura do estacionamento rotativo, os veículos da Saída A serão direcionados para a Via N1, enquanto os veículos da Saída B seguirão no sentido Colégio Militar. O Detran vai direcionar o fluxo de veículos em sentido único, para isso, a rotatória da Curva do Chinelo, próxima ao Complexo Aquático Cláudio Coutinho, ficará bloqueada.

‌



Enquanto na Via N2, próximo a rotatória da 5ª Delegacia de Polícia, serão feitas interdições para direcionar o fluxo de carros em direção ao Eixo Monumental. Os agentes também farão o fechamento do cruzamento da via N2/W3 Norte, próximo ao Brasília Shopping.

Alterações pretendem facilitar fluxo de pessoas Detran/Divulgação -

Já a Via SRPN, na altura do TCDF (Tribunal de Contas do DF), terá o sentido único em direção à N1. Na Via S1, nos cruzamentos na altura do Memorial dos Povos Indígenas e na altura do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, será colocada sinalização com cones para facilitar o fluxo. A via de ligação N1/S1, na altura da Torre de TV, ficará interditada no sentido N1. Também haverá alterações nos semáforos em diversos pontos.

‌



Eixo Monumental

Além do show do Bruno Mars, no sábado será realizado o evento Halloween Night Run, no Eixo Monumental. A corrida contará com percursos de 3 km, 5 km e 10 km, pelas vias S1, Palácio Presidencial e N1. A largada e a chegada dos participantes será na altura do Museu da República.

‌



A partir das 18h, na altura do Museu da República, as equipes do Detran vão interditar três faixas da Via S1, próximas ao canteiro central. As demais faixas estarão liberadas para o tráfego de veículos. Já na altura do STF (Supremo Tribunal Federal), o fluxo de veículos será desviado para a Via S2.

Na Via N1, o bloqueio de três faixas próximas ao canteiro central ocorrerá desde o quartel do CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar) até na altura da L2 Norte. As demais faixas estarão liberadas para o tráfego de veículos. As equipes do Detran também farão a interdição de duas faixas no trecho que vai desde a Via Palácio Presidencial até o Palácio do Jaburu.

A previsão é que as vias sejam liberadas a partir das 22h.