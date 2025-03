Anda mais e consome menos: Commander ganha motor 2.2 turbo diesel de 200 cavalos

O Jeep Commander agora possui um motor 2.2 turbo diesel com 200 cavalos, aprimorando seu desempenho. O modelo, que já vendeu mais de 60 mil unidades, mantém seu design com rodas aro 19 polegadas. O novo motor conta com torque de 45,7 kgfm e acelera de zero a cem em cerca de 9,7 segundos, com consumo de até 13,4 km/l na cidade.



