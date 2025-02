Aposentadoria no setor automotivo: saiba os modelos que saíram de linha em 2024

O mercado automotivo brasileiro viu a despedida de vários modelos em 2024. O Chevrolet Cruze, fabricado no México, e seu irmão hatchback, o Sport 6, não resistiram à concorrência com os SUVs. Apesar do sucesso, a Chevrolet também retirou do mercado o Tracker na versão Midnight. Já o Citroën C4 Cactus, lançado em 2017, perdeu espaço após a fusão com o grupo Stellantis. Na Peugeot, o 3008 e o elétrico E208 foram descontinuados devido a mudanças estratégicas. O Renault Logan, conhecido entre motoristas de aplicativos, também saiu de cena. A Hyundai descontinuou o Kona e o sedã elétrico Ioniq, priorizando modelos mais novos. Para encerrar, o Creta Action, da Hyundai, deu lugar à nova geração do SUV compacto.