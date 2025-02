Assista à íntegra do Auto Record desse domingo (2)

A edição do Auto Record desse domingo (2), celebração de 100 anos de produção da Chevrolet no Brasil, com uma exposição que destaca evolução de seus carros em São Paulo, e traz a exposição de carros antigos que reuniu mais de 70 mil pessoas no Pavilhão do Parque da Cidade, e o encontro de clássicos em comemoração ao Dia Nacional do Fusca, celebrado em 20 de janeiro. Confira também os detalhes do Ford Mustang GT Performance com motor V8 e desing moderno. O modelo é vendido no país e proporciona uma experiência única ao volante.