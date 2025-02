Assista à íntegra do Auto Record deste domingo (16)

O programa Auto Record destaca as novidades no setor automotivo. A Caoa Cherry planeja expandir a linha Tiggo com novos modelos. A Nissan apresenta o Kicks Play, em três versões, focando no custo-benefício. A Chevrolet lança o programa Vintage para restaurar clássicos como Opala e Monza. O Pagani Utopia torna-se o carro mais caro do Brasil, enquanto o Suzuki Jimny Sierra ganha uma nova versão com quatro portas na Índia. Além disso, o programa explora a beleza natural do complexo Águas Lindas em Tocantins.