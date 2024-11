Assista a íntegra do Auto Record deste domingo (20)

Nesta edição do Auto Record, veja que a montadora chinesa, Zeekr, desembarcou oficialmente no Brasil com o modelo 001. Saiba quais os planos da lendária montadora Royal Enfields para o Brasil. Conheça um motorhome com luxo de hotel cinco estrelas. E ainda, no podcast desta edição, Clayton Sousa e João Fusquine conversam com Fabio Rua sobre as perspectivas para o mercado de carros elétricos.