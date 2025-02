Assista à íntegra do Auto Record deste domingo (9)

No Auto Record deste domingo (9), veja como o pavilhão do Parque da Cidade recebeu um evento automotivo que reuniu cerca de 70 mil pessoas ao longo de três dias. A Chevrolet celebrou 100 anos de produção contínua no Brasil com um evento especial em São Paulo, destacando clássicos como Opala e Caravan. Em 2024, diversos modelos saíram de linha, incluindo o Chevrolet Cruze e o Sport 6, que não resistiram à concorrência dos SUVs. Brasília comemorou o Dia do Fusca e acompanhou a aventura de um casal a bordo de uma Kombi. E ainda: conheça o Ford Mustang GT Performance 2025, o último Muscle Car do mundo, equipado com um motor Coyote 5.0 V8 de 488 cavalos. Confira!