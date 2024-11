Auto Record acelera o novo Audi Q6 E-Tron com design futurista e 387 cv de potência

O novo Audi Q6 e-tron oferece um conceito de interior totalmente estruturado com materiais de alta qualidade, criando uma clareza visual e uma sensação futurista. Seu design combina a potência característica de um SUV com uma esportividade progressiva. Com uma autonomia elétrica de 411 km e excelente desempenho durante o carregamento rápido, viajar no Audi Q6 e-tron proporciona uma nova experiência de qualidade.