Auto Record ajuda a montar o Citroën de número 1 milhão no Brasil

A fábrica da Citroën em Porto Real, no Rio de Janeiro, alcançou um marco significativo com a produção do carro de número 1 milhão. Com uma capacidade produtiva de 31 carros por hora, a unidade emprega cerca de 5 mil colaboradores, entre diretos e indiretos.



A visita à fábrica revelou o uso avançado de tecnologia automatizada no processo de montagem e a precisa coordenação que assegura o encaixe correto de componentes, como ilustrado pela montagem do Citroën Aircross. O carro comemorativo é um modelo especial Basalt vermelho, simbolizando este feito histórico.



