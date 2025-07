Auto Record celebra 1 ano levando informação e entretenimento aos apaixonados por carros

O programa Auto Record celebra um ano de exibição na RECORD Brasília. Para marcar a data, o apresentador Clayton Sousa trouxe ao público o Volkswagen Jetta GLI, destacando suas principais qualidades. "Esse é um dos carros mais legais que temos à venda no Brasil", afirmou, ressaltando o motor turbo de 231 cavalos e o porta-malas com capacidade superior a 500 litros.



Durante a comemoração, jornalistas e influenciadores do setor automotivo parabenizaram a equipe pelo sucesso do programa. Rafael Fiuza, coordenador de relações públicas da Audi do Brasil, afirmou: "Parabéns a toda a equipe do Auto Record". Os convidados destacaram a qualidade das informações e o impacto positivo do programa em suas percepções sobre veículos.



