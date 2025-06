Auto Record explora as inovações da GM e testa tecnologia de direção autônoma

O episódio deste domingo (15) do Auto Record mostrou em detalhes o teste do sistema Super Cruise desenvolvido pela GM (General Motors), usando o Hummer EV SUV 2025 como exemplo. O utilitário elétrico impressiona com suas quatro toneladas e autonomia de até 500 km por recarga.



O Super Cruise, sistema de condução autônoma, realiza mudanças automáticas de faixa e conta com controle de cruzeiro adaptativo, oferecendo uma experiência de direção mais confortável e segura. A precisão das manobras na rodovia e a sensação de segurança chamaram atenção — tecnologia que pode fazer parte dos próximos lançamentos da GM no Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!