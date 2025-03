Auto Record visita o centro de logística da BYD para saber se há peças suficientes no Brasil

João Fusquini visitou o Centro de Distribuição da BYD em Cariacica, na Grande Vitória. A montadora chinesa vendeu 76 mil veículos no Brasil em 2022, um aumento de 320% em relação ao ano anterior. No centro, estão guardados mais de 13 mil componentes e um estoque que cresceu para 20 mil posições pallets. Depois, a equipe acompanhou no porto de Aracruz a chegada do navio Explorer número 1, descarregando modelos como Dolphin e Yuan. Essa operação logística demonstra a preparação da BYD para suprir o mercado brasileiro com eficiência.



