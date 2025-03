Avaliação do Honda ZR-V: SUV médio com características de crossover

O Honda ZR-V é uma opção interessante no segmento dos SUVs médios, com destaque para seu design de crossover. Equipado com rodas de 17 polegadas e suspensão independente, o modelo conta com um motor turbo de 161 cavalos e torque de 19,1 kg. Durante testes realizados em Brasília , o consumo médio registrado foi de 10,5 km/litro. Com capacidade de porta-malas de 389 litros, o ZR-V é ideal para famílias pequenas. A ergonomia interna se destacou como um ponto positivo, após uma avaliação de dez dias de uso.



