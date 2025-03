Avaliação do novo Nissan Sentra: conheça o desempenho e características

O programa apresentou uma avaliação do novo Nissan Sentra na versão Exclusive Premium. O modelo possui motor 2.0 aspirado com injeção direta, gerando 151 cavalos e torque de 20 kg. A configuração inclui interior em couro caramelo e teto biton. O veículo conta com câmbio automático CVT e painel de instrumentos colorido. Observações foram feitas sobre a qualidade da câmera 360 e a presença do freio de estacionamento manual. A atualização visual recente trouxe jovialidade ao modelo, que ainda conta com teto solar como opcional.



