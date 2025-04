Brasília celebra 65 anos com homenagem aos veículos e inovações automotivas

Brasília comemora seus 65 anos, destacando-se como referência automobilística. A cidade vive uma evolução notável com o aumento de 151% nas vendas de veículos elétricos, motivado por economia e infraestrutura crescente de carregadores. A capital é também palco de exposições mensais no Parque da Cidade, celebrando seus carros antigos e a memória de um tempo em que as largas avenidas eram novidade.



Com seu Landau 1974, um morador se mantém como um dos entusiastas da história automobilística local. O impacto dos veículos elétricos, exemplificado por um proprietário que economiza significativamente em comparação à gasolina, reforça a transformação em curso. Brasília se firma como cidade da política, arquitetura moderna e, cada vez mais, dos carros.



