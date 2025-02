Brasília celebra o Dia do Fusca e destaca aventura de casal em Kombi

Um evento em Brasília celebrou o Dia Nacional do Fusca, reunindo colecionadores e entusiastas no pátio da Caixa Cultural. Diversos modelos foram exibidos, incluindo um Fusca 1200 de 1966 restaurado. Um destaque foi a Kombi Safari de um casal que planeja viajar cerca de 30 mil quilômetros pelo Brasil até Ushuaia, na Argentina. "É uma experiência que sempre sonhamos", afirmou um dos integrantes do casal, que compartilha a aventura nas redes sociais. Os participantes do encontro compartilharam experiências sobre suas histórias com os veículos.