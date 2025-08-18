Brasília Sobre Rodas: 8ª edição do evento reúne carros antigos e esportivos

A 8ª edição do Brasília Sobre Rodas ocorre no Brasília Palace Hotel, projetado por Oscar Niemeyer. O evento expõe mais de 300 carros antigos e esportivos, com praça de alimentação e atividades para crianças. Um dos destaques é um raro Cadillac dourado.



Júlio Godoy, um dos visitantes, compartilhou: "Hoje eu vim aqui passear com a minha família nas exposições de carros, carros que fizeram parte da minha infância e que hoje posso mostrar para os meus filhos." A exposição, que começou como um encontro entre amigos, é agora um grande festival familiar.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!