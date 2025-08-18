BYD Cylion 7: SUV elétrico pode chegar ao Brasil no próximo ano

O modelo BYD Cylion 7 é um SUV totalmente elétrico que pode chegar ao mercado brasileiro. Com rodas de 20 polegadas e quase 4,90 metros de comprimento, destaca-se também pela bateria com capacidade entre 82 e 91 kWh, carregando de 0 a 80% em cerca de 24 minutos.



O veículo traz inovações tecnológicas, como painel 100% digital e central multimídia rotativa. Embora o lançamento no Brasil ainda não esteja confirmado, especula-se sua chegada para 2026, juntamente com outro modelo, o Song L.



