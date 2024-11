BYD Shark: saiba tudo sobre a primeira caminhonete híbrida plug-in do Brasil

A BYD lança sua primeira picape híbrida plug-in, a BYD Shark, que chega com a inovadora Plataforma DMO Super Híbrida Off-road. Este é o primeiro modelo da marca a ser lançado fora da China, prometendo agitar o mercado com tecnologias avançadas e diversas qualidades que vão conquistar os consumidores. A picape combina potência, sustentabilidade e recursos de última geração, estabelecendo novos padrões no segmento de picapes híbridas.