BYD Song Plus é lançado em São Paulo com design e autonomia atualizados

O modelo híbrido plug-in BYD Song Plus foi revelado em São Paulo , com mudanças no design dianteiro e traseiro, além de atualizações no interior. A potência combinada é de 235 cavalos e há isenção de IPVA até 2027.



O veículo agora conta com iluminação completa em LED e uma nova alavanca de câmbio. No modelo Song Plus Premium, a bateria foi ampliada para 26,6 kWh, oferecendo autonomia elétrica de cerca de 130 km, segundo o padrão chinês. Ambos os modelos já estão disponíveis no Brasil.



