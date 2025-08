Campeonato Mundial de Endurance é destaque em São Paulo

O Campeonato Mundial de Endurance (WEC) ocorreu em São Paulo no autódromo de Interlagos, destacando carros impressionantes, incluindo modelos V12 e híbridos. A competição já visitou países como Itália e Bélgica. No evento, foi revelado o novo Mustang Dark Horse da Ford, equipado com motor Coyote de 500 cavalos. Além disso, foram exibidos veículos históricos da Ford e outros modelos automotivos de destaque.



