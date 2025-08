Capital Moto Week se destaca como maior encontro de motos da América do Sul

O Capital Moto Week ocorre com a presença de 800 mil pessoas e 300 mil motos. O evento conta com a participação de aproximadamente 1.800 motoclubs do Brasil e do exterior. A Honda apresenta tecnologias como o sistema DCT para facilitar a pilotagem. O evento é uma oportunidade para montadoras mostrarem lançamentos ao público.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!