Chevrolet celebra 100 anos de produção contínua no Brasil

A Chevrolet completou 100 anos de produção contínua no Brasil. Uma celebração ocorreu em São Paulo com a presença de diversos veículos clássicos, como Opala e Caravan. O museu Kardé, em Campos do Jordão, também foi destacado por exibir uma coleção desses automóveis. A evolução da marca ao longo do tempo, culminando nos modelos elétricos atuais, foi um dos pontos altos da celebração.