Chevrolet celebra 100 anos no Brasil com evento que destaca evolução de seus carros

A Chevrolet completou 100 anos de produção contínua no Brasil, com uma celebração em São Paulo que destacou veículos icônicos como o Opala, Caravan e Veraneio. Parte dessa coleção é exibida no museu Carde, em Campos do Jordão. A história da marca ilustra uma evolução notável para modelos atuais, que são 100% elétricos. A marca continua a acompanhar as transformações do setor automotivo.