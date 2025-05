Chevrolet Equinox 2025: conheça o lançamento da versão Active em Brasília

O Chevrolet Equinox 2025 foi apresentado em Brasília na versão Active por João Fusquine. Equipado com motor 1.5 turbo de 177 cavalos de potência, o modelo se distingue da versão RS no acabamento, mantendo o mesmo preço de R$ 275 mil.



Entre as novidades, estão o painel configurável e a tela multimídia integrada ao Google, além de avançados recursos de segurança. Fusquine destacou o conforto durante a condução e a evolução tecnológica em comparação com o modelo anterior.



