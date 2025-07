Chevrolet lança cinco modelos com visual renovado e mais tecnologia

A Chevrolet apresentou cinco novos modelos com atualizações no design e avanços tecnológicos. O principal destaque é o Tracker Premier, que chega com visual renovado e motores turbo 1.0 e 1.2, com preços entre R$ 119.990 e R$ 190.590.



O Onix e o Onix Plus também passaram por mudanças estéticas e melhorias internas. Os valores variam de R$ 102.990 a R$ 136.990, dependendo da configuração.



Já a grande novidade foi o SUV elétrico Spark, que estreia com proposta compacta e autonomia de 258 km, custando R$ 159.990. O modelo reforça a aposta da marca na mobilidade sustentável.



