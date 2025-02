Citroen C3 YOU é considerado o hatch turbo mais acessível do Brasil

O Citroen C3 YOU é atualmente o hatch turbo mais acessível do mercado brasileiro. Equipado com motor 1.0 turbo de 130 cavalos e câmbio CVT que simula sete velocidades, destaca-se pela potência e agilidade. Possui uma tela multimídia de 10 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Em termos de segurança, conta apenas com assistente de partida em rampa, além de freio ABS e airbag. O preço deste modelo gira em torno de R$ 96.990, oferecendo um excelente custo-benefício para quem busca desempenho e praticidade.