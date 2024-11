O mercado de automóveis no Brasil segue aquecido e traz números cada vez maiores. Apenas em setembro deste ano, foram feitos 413.081 emplacamentos em veículos no geral. Isso representa uma alta de 18% em comparação com o mesmo período no ano anterior. Em 2024, foram 3.443.468 novas placas registradas, um aumento de 16% em relação a 2023.