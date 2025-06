Com pelo menos 12 marcas, Festival Interlagos 2025 se destaca no cenário das motos

O Festival Interlagos Motos 2025 conta com a participação de pelo menos 12 marcas, destacando-se no cenário das motos. A Honda apresenta a NX500, substituta da CB500X, com motor bicilíndrico de 49 cavalos e características modernas. No estande da Yamaha, o destaque é a XMAX 300, com um motor mais potente de 27,9 cavalos e design aprimorado.



Já a Ducati traz atualizações para a Multistrada V4S com tecnologia inovadora, além de exibir a exclusiva Streetfighter V4 edição Lamborghini. O evento, localizado em São Paulo , ocorre em quatro dias de intensa programação para os entusiastas do setor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!