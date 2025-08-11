Com tamanho de caminhão, RAM 3500 é lançada no Brasil com novas atualizações

A nova linha da caminhonete RAM inclui modelos como a 3500 e a 2500. A grade dianteira foi redesenhada, e o veículo possui um motor de 6 cilindros em linha, 6.7 turbo diesel, com 436 cavalos de potência.



O modelo conta com câmeras de 360 graus para monitoramento, e exige carteira de caminhão devido ao peso bruto total. Os preços variam entre R$ 619.990 para o modelo Laramie Nigh Edition e R$ 679.990 para o Longhorn.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!