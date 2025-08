Comparativo dos híbridos: Corolla Cross e BYD Song

O comparativo entre o Corolla Cross e o Song Pro destaca suas principais características. O Corolla Cross é um híbrido pleno com motor 1.8 aspirado e elétrico, gerando 122 cavalos de potência e oferecendo cerca de 18 km por litro na cidade.



O Song Pro possui motor 1.5 com potência combinada de 235 cavalos e uma bateria maior (18,3 kWh), permitindo rodar até 120 km sem gasolina quando recarregado na tomada. Ambos os carros incluem sistemas ADAS na linha 2026 e oferecem conforto interno semelhante; no entanto, o porta-malas do Song Pro é maior, com 520 litros. Os preços são R$ 220 mil para o Corolla Cross e R$ 200 mil para o Song Pro.



