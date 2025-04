Confira a cobertura do Mit Rallies 2025: primeira etapa aconteceu em Goiânia

A primeira etapa de 2025 do Mit Rallies ocorreu em Goiânia, organizada pela Mitsubishi Brasil. O evento, parte do "Dia 4x4", ofereceu roteiros de turismo e aventura, com participantes enfrentando desafios em trilhas 4x4. A integração com a comunidade local e órgãos governamentais enriqueceu a experiência ao destacar os atrativos da região. Goiânia foi escolhida por ser um berço de produção da marca, proporcionando um cenário ideal para a competição.



