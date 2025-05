Confira a edição comemorativa do Renegade pelos 10 anos da fábrica da Jeep

A fábrica da Jeep em Goiana, Pernambuco, celebra 10 anos desde o início de suas operações em 2015. Com o primeiro modelo nacional, o Jeep Renegade, a unidade já produziu mais de 535 mil veículos, incluindo o Compass e Commander. Com capacidade de montar cerca de mil veículos por dia, a fábrica é um marco para a Stellantis na América do Sul, empregando entre 11 e 13 mil pessoas, direta e indiretamente.



A celebração inclui a apresentação do Renegade 10 anos, com motor 1.3 turbo, tração 4x4, e um kit comemorativo para os compradores, reforçando a importância da fábrica para a região e o mercado automotivo.



