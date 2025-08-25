Confira e fique por dentro de tudo que movimentou o setor automotivo nesta semana

A nova picape RAM Dakota foi apresentada em um evento em São Paulo . Produzida na Argentina, a picape terá motor 2.2 turbo diesel de 200 cavalos e tração 4x4. A Toyota mostrou o protótipo do Prius híbrido flex que combina recarga elétrica com etanol, destacando-se como uma solução sustentável para o mercado brasileiro.



