Confira e fique por dentro de tudo que movimentou o setor automotivo nesta semana

RAM Dakota é apresentada em São Paulo; Toyota aposta em nova tecnologia no Brasil

Auto Record Brasília

A nova picape RAM Dakota foi apresentada em um evento em São Paulo. Produzida na Argentina, a picape terá motor 2.2 turbo diesel de 200 cavalos e tração 4x4. A Toyota mostrou o protótipo do Prius híbrido flex que combina recarga elétrica com etanol, destacando-se como uma solução sustentável para o mercado brasileiro.

